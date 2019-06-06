كين يتطلع للثأر بعد الإخفاق الأوروبي

المصدر: بورتو- د ب أ

بعدما ظهر في نهائي دوري أبطال أوروبا بمستوى أدنى من مستواه المعهود، يتطلع هاري كين مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى تقديم وجه أفضل عندما يقود المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي اليوم في البرتغال بالدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا.

وتلقى كين صدمة قوية في نهائي دوري الأبطال بالهزيمة مع توتنهام أمام ليفربول، ولكنه يسعى إلى ردة فعل قوية ليكون ثاني قائد للمنتخب الإنجليزي يرفع كأس بطولة كبيرة على مدار التاريخ.

ورغم التاريخ العريق للمنتخب الإنجليزي، اقتصرت ألقاب الفريق في البطولات الكبيرة على الفوز بلقب كأس العالم عام 1966.