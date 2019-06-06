ميرزا يعود إلى صفوف فريق الإمارات للمشاركة في السباقات الأوروبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود دراجو فريق الإمارات للمشاركة في أسبوع طويل من السباقات الأوروبية بمشاركة زميلهم الإماراتي يوسف ميرزا، وذلك ابتداءً من 7 يونيو حيث سيتجه ميرزا مع خمسة من زملائه للمشاركة في النسخة الثانية من سلسلة سباقات هامر «سباق التسلق، سباق السرعة، سباق المطاردة» في مدينة ليبمورغ. وتضم التشكيلة كلاً من روبيرتو فيراري ومانويل موري وروي أوليفييرا وجاسبر فيليبسن.

وتعليقاً على السباق، قال يوسف ميرزا: «يسعدني أن أتمكّن من المشاركة في سلسلة سباقات هامر مع زملائي، ما سيزيد من قوة ووحدة فريقنا. سيكون السباق في مدينة ليمبورغ صعباً، وسنحاول وضع تكتيك مناسب لتجاوز سباق السرعة وسباق التسلق، كما سنحاول الحفاظ على مراكزنا خلال سباق المطاردة».

وينضم كل من سيموني كونسوني وألكسندر ريابوشينكو إلى تشكيلة ميرزا للمشاركة في جولة ليمبورغ في 10 يونيو.