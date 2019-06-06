الأمطار تربك رولان غاروس

المصدر: باريس- أ ف ب

قرر منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية، إلغاء جميع المباريات المقررة أمس في الدور ربع النهائي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس.

وتجمع المباريات الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً مع الألماني الكسندر زفيريف الخامس، وحاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة مع الأمريكية الشابة أماندا أنيسيموفا (17 عاماً) على ملعب فيليب شاترييه.

وتلعب الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 مع الأسترالية أشلي بارتي الثامنة، فيما يلتقي النمسوي دومينيك تييم وصيف بطل عام 2018 والمصنف رابعاً مع الروسي كارن خاتشانوف العاشر على ملعب سوزان لنغلن.