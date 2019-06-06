مارادونا يحلم بتدريب مانشستر يونايتد

يحلم دييغو أرماندو مارادونا بالعودة إلى عالم التدريب من بوابة الدوري الإنجليزي، حيث غازل مانشستر يونايتد وعرض عليه التعاقد معه في حال رغبوا في استعادة أمجاد الفريق والعودة إلى منصات التتويج، بعد نهاية عهد فيرغسون.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «إذا احتاج مانشستر يونايتد إلى مدرب، فأنا الأنسب لذلك».

وأضاف: «أعرف أنهم يبيعون الكثير من القمصان في جميع أنحاء العالم، لكنهم بحاجة إلى الفوز بالبطولات، وأنا يمكنني القيام بذلك من أجلهم». وتابع مارادونا: «مانشستر يونايتد فريقي المفضل في إنجلترا.. لكن الآن مانشستر سيتي هو الأقوى حاليا». لندن- وكالات