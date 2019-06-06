منتخب «الفراعنة» يبدأ الاستعداد لأمم أفريقيا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ينتظم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في معسكره، اليوم، في أحد فنادق مدينة برج العرب، بالإسكندرية الساحلية، وذلك استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مراناً وحيداً اليوم، على أن يتم التدريب على فترتين بعد ذلك.

ويتخلل معسكر الفراعنة خوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب تنزانيا، يوم 13 يونيو الجاري، والثانية أمام غينيا يوم 16 من الشهر نفسه، يعقب المعسكر إعلان المكسيكي خافيير أجيري لقائمة اللاعبين النهائية للبطولة، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات، زيمبابوي وجمهورية الكونغو وأوغندا.

واختار المكسيكي خافير أغيري، المدير الفني للمنتخب، قائمة ضمت 25 لاعباً للدخول في المعسكر.