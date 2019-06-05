رونالدو يقود البرتغال ضد سويسرا مع الجيل الصاعد

المصدر: بورتو- أ ف ب

عاد كريستيانو رونالدو عن اعتزاله، ليقود البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على أرضه، محاولاً مع مواهب جديدة منح بلاده لقباً جديداً بعد كأس أوروبا 2016. ويستعد رونالدو لخوض مبارياته الدولية اليوم ضد سويسرا في بورتو.

بعد مسيرة زاخرة بالألقاب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ثم في الموسم المنصرم مع يوفنتوس الإيطالي، أصبح اسم أفضل لاعب في العالم خمس مرات مرادفاً للتتويج أين حل، لكن بعد دموع الشاب اليافع في نهائي كأس أوروبا 2004 على أرضه، سيحاول الـ«دون» الثأر لنفسه ورفع اللقب أمام أبناء بلده.

وقال المدافع المخضرم بيبي، الذي أمضى سنوات بجانب رونالدو «لدينا امتياز الحصول على أفضل لاعب في العالم، وهو ماكينة تهديفية».