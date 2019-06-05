رئيس الزمالك يعاود اتهام منافسيه بالسحر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لاتهام منافسيه باللجوء إلى أعمال السحر ضد فريقه، وقال في تصريحات للبرنامج الذي يحمل اسم النادي، ويبث عبر إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، إن طارق العشري المدير الفني لفريق نادي حرس الحدود، قام باستخدام السحر من أجل التعادل مع الزمالك.

في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في إحدى مؤجلات الأسبوع 30 بالدوري الممتاز، وانتهت بنتيجة (1-1). وأكد رئيس الزمالك على إن هذه عادة وأسلوب طارق العشري، والذي دائما ما يلجأ إلى «السحر والشعوذة»، واستشهد منصور بمقطع فيديو، وقال إنه قبل مباراة فريقه مع حرس الحدود بنحو ساعتين، ظهر أحد الإداريين يقوم بسكب المياه داخل المرميين.

وهو ما تسبب في إلغاء هدف صحيح وتصدي العارضة لهجمة خطيرة، على حد تفسيره. وكانت لقطة مشابهة قد أثارت الجدل في مباراة الدور الأول بين الفريقين، حيث ظهر طفل جامع للكرات، يقوم بنفس الفعل في مرمى حرس الحدود في مباراة فاز فيها الزمالك (2-1)، واعتاد رئيس الزمالك على اتهام منافسيه بالسحر، وادعى من قبل على بعض أعضاء الجهاز الفني للأهلي، بالذهاب إلى أحد الدجالين بصورة مستمرة.



