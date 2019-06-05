الإيطالي ميجليوزي يقفز 22 خطوة في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترب النجم الشاب جويدو ميجليوزي من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر المقبل، بعد فوزه بثاني لقب له في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» بعدما حصد لقب بطولة بلجيكا المفتوحة.

وتفوق الإيطالي الذي حصل على بطاقة الجولة الأوروبية من خلال مدرسة التأهيل في نوفمبر من العام الماضي في البطولة ليكسب 335 نقطة ويرفع رصيده إلى 831.8 نقطة ليتقدم 22 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قفز من المركز 43 إلى المركز 21 على لائحة ترتيب الموسم، علماً أن أصحاب المراكز الـ50 الأوائل ينالون بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

وفاز الإسباني باللقب بعد أن هزم الهولندي داريوس فان دريل في الجولة النهائية بفارق أربع ضربات.