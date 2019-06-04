سرعة جنونية وراء مصرع رييس

المصدر: مدريد - وكالات

كشفت صحيفة «ماركا» تفاصيل جديدة بخصوص حادثة السير، التي أودت بحياة خوسيه أنطونيو رييس، اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا، عن عمر 35 عاماً..

وقالت الصحيفة الإسبانية إن السرعة العالية وحدوث ثقب في الإطارات تسببا في الحادث المؤلم، مضيفة «تقرير الشرطة يفيد بأن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية تصل إلى 237 كيلومتراً في الساعة». وتابعت «فقد السائق السيطرة على السيارة بسبب ثقب في أحد الإطارات، حيث انحرفت عن الطريق ثم تدحرجت قبل أن تنفجر». وأوضح المصدر أن رييس كان معه اثنان من أقاربه، حيث توفي ابن عمه جوناثان ، في حين تعرض الآخر لإصابات.