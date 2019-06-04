خلاف في الريال بسبب نيمار ومبابي

المصدر: باريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس، عن خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وحسب «موقع لو10 سبورت» الفرنسي، فإن بيريز يصر على ضم نيمار في الصيف الجاري، فيما يريد زيدان ضم مبابي بدلاً منه.

وتابع الموقع أن زيدان يحلم بقوة بالتعاقد مع مبابي لتدعيم خط هجوم ريال مدريد. ونشر باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة بياناً رسمياً أكد خلاله استمرار مبابي في صفوف بطل الدوري الفرنسي بالموسم المقبل، بعد شائعات رحيله في الصيف. وينتهي عقد مبابي في يونيو 2023 دون وجود شروط جزائية في عقده، والحال نفسه للبرازيلي نيمار.