الزمالك يكسب الصراع أمام اللجنة الأولمبية المصرية

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، التي أقرتها ووافقت عليها الجمعية العمومية للنادي، التي عقدت في أغسطس الماضي.

وتم اعتماد اللائحة رسمياً، بعد نزاع بين اللجنة الأولمبية ونادي الزمالك، حول قانونية الجمعية العمومية، وهو الصراع الذي استمر نحو ثمانية أشهر، ووصل إلى ساحات القضاء. ونشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، المستندات التي تؤكد اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية للائحة الجديدة، وقرار نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر، مع إلغاء كل حكم يخالف ذلك، كما خاطبت اللجنة الأولمبية، وزير الرياضة، من أجل الموافقة على القرار. ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك، الشكر لرئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكداً أن لائحة النادي جرى اعتمادها بعد صراع كبير.