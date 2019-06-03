بالفيديو.. سانتياغو برنابيو في ذكرى رحيله الـ 41

المصدر: البيان الالكتروني

في 2 يونيو 1978، تُوفّي سانتياغو برنابيو في مدريد عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وكان سانتياغو برنابيو لاعباً ومدرباً وإدارياً ورئيساً لريال مدريد، حيث شهد النادي خلال فترة رئاسته ازدهاراً استثنائياً على المستويين الرياضي والمؤسسي، ومن بين أبرز مبادراته تشييد ملعب (تشامارتين الجديد)، الذي افتُتح في العام 1974 والذي سميّ باسمه بعد سنوات تكريماً له.

وّلد سانتياغو برنابيو في (ألمانسا) في ألباسيتي في 8 يونيو 1985، وأضحى رئيساً لريال مدريد في العام 1943. لغاية وفاته، توّج فريق ريال مدريد بكأس أبطال أوروبا ست مرات (كان من مروّجي المسابقة)، كما فاز بلقب كأس الانتركونتيننتال (1)، كأس اللاتينية (2)، الليغا (16) وكأس إسبانيا (6).

ويعد سانتياغو هو صاحب فكرة جلب لاعبين عالميين من خارج إسبانيا للعب في صفوف النادي، وكانت أبرز تعاقداته جلب ألفريدو دي ستيفانو، مما يجعل هذا الرجل نقطة مضيئة في مسيرة النادي الملكي.

كما حقق فريق كرة السلة لنادي ريال مدريد في عهده نجاحات مذهلة على غرار كرة القدم، وقد هيمنت كرة السلة المدريديستا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث توجت بكأس أوروبا (6)، كأس الانتركونتيننتال (3)، كأس اللاتينية (1)، الدوري الإسباني (19) وكأس إسبانيا (18)، بحسب ماذكر حساب النادي الملكي على تويتر.