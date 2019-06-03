مودريتش يحرم هازارد من رقم «10»

المصدر: مدريد - وكالات

لن يحصل إيدين هازارد على رقم (10) الذي كان يحمله في تشيلسي، لأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش يرتدي الرقم نفسه في ريال مدريد، لذا وقع خيار النجم البلجيكي على الرقم (7). ذكرت تقارير صحفية أن نجم نادي تشيلسي والمنتخب البلجيكي، سيرتدي القميص رقم (7)، بعد أن أصبح على وشك الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد. وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن ريال مدريد يستعد لإهداء هازارد الرقم (7) التاريخي في النادي، والذي ارتداه أساطير مثل راؤول غونزاليس، وكريستيانو رونالدو. وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يرتدي القميص رقم (7)، قبل رحيله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في الموسم الماضي.