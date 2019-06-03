فوندروسوفا إلى دور الثمانية في «فرنسا المفتوحة للتنس»

المصدر: باريس - وكالات

صعدت الشابة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمرة الأولى في مسيرتها لدور الثمانية بإحدى بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) عقب فوزها على أنستاسيا سيفاستوفا، المصنفة الثانية عشرة في البطولة، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. واستطاعت فوندروسوفا أن تحقق الفوز بالمباراة بعد 59 دقيقة. وقالت فوندروسوفا: «إنها منافسة قوية للغاية.

قدمت أفضل ما عندي اليوم. أنا حقاً أعشق هذا المكان». وتحتل فوندروسوفا المركز الـ38 في التصنيف العالمي للاعبات واستطاعت أن تتغلب على سيمونا هاليب مرتين هذا الموسم، من بينها في بطولة روما التي أقيمت الشهر الماضي حيث وصلت لدور الثمانية، وهو نفس الدور الذي وصلت إليه في بطولتي إنديان ويلز وميامي. كما أنها احتلت المركز الثاني في بطولة اسطنبول. ولم تخسر فوندروسوفا، في أي مجموعة حتى وصولها لدور الثمانية. وتلتقي فوندروسوفا مع الكرواتية بيترا مارتيتش.