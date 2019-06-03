الأهلي المصري ينتظر ردّ الاتحاد

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

ألقى النادي الأهلي المصري الكرة في ملعب اتحاد كرة القدم، بعدما أوصى اجتماع مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بانتظار رد الاتحاد حول طلب الأهلي، بإنهاء مباريات الدوري الممتاز، قبل كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق من مصر في 21 يونيو الجاري، وذلك كي يتمكن الفريق من الاستعداد للموسم الجديد.

وهدد الأهلي بالانسحاب من الدوري، حال تأجيل أي لقاء للفريق، إلى ما بعد البطولة الأفريقية، وطالب بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت نفسه، مراعاة لتكافؤ الفرص، وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي، إن موقف المجلس منطقي، حيث إن اتحاد الكرة لم يرسل بيانه للمجلس، كما أنه لم يرسل جدول باقي مباريات الدوري وكأس مصر للنادي لمناقشته. وينوي الأهلي التصعيد ضد اتحاد الكرة، والتقدم بشكوى لدى مركز التسوية ثم الاتحاد الدولي.