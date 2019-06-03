سيرينا ويليامز تبحث عن مباريات

المصدر: باريس - وكالات

تدرس سيرينا ويليامز المشاركة في إحدى البطولات التي تعد اللاعبين واللاعبات للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بسبب قلة المباريات. وبالكاد لعبت سيرينا (37 عاماً) مباريات هذا العام بسبب الإصابات والآن لديها أسبوع إضافي بعد الخروج من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الدور الثالث أول من أمس أمام مواطنتها الأمريكية صوفيا كينين. وتملك ويليامز سبعة ألقاب لبطولة ويمبلدون، وتبدأ منافسات نسخة البطولة في الأول من يوليو المقبل. ونادراً ما تلعب ويليامز بطولات قبل موسم الملاعب العشبية ولكن مع خوضها سبع مباريات فقط منذ خروجها من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة، باتت بحاجة لاختبارات حقيقية.

وقالت سيرينا: «بالتأكيد أعاني من قلة المباريات ، مازال لدي بعض الوقت ، لذلك، ربما سأقفز وأحصل على بطاقة دعوة وايلد كارد في إحدى البطولات التي تقام على الملاعب العشبية وأرى ماذا سيحدث».