نيمار ينفي اغتصاب سيدة في فرنسا

المصدر: د ب ا

أنكر النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بشدة الاتهامات الموجهة له باغتصاب سيدة في باريس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" انه وفقا لتقرير الشرطة المقدم في ساو باولو، فإن سيدة تزعم أن الاعتداء عليها حدث في فندق في العاصمة الفرنسية.

وذكرت إدارة أعمال نيمار في بيان أن اللاعب ينكر تماما هذا الاتهام.

ويتواجد نيمار حاليا مع المنتخب البرازيلي استعدادا لخوض غمار منافسات كوبا أمريكا.

وفقا لمستندات الشرطة، فإن السيدة - التي لم يتم الإفصاح عن هويتها- تعرفت على نيمار عبر إنستجرام واقترح عليها اللاعب أن يلتقيا في باريس.

وفام اللاعب بمنحها تذكرة الطيران من البرازيل إلى فرنسا وحجز لها في أحد فنادق باريس.

وتزعم السيدة أن نيمار عندما جاء إلى الفندق يوم 15 مايو كان على ما يبدو في حالة سكر.

وتشير مستندات الشرطة إل أنه عقب التحدث والعناق أصبح نيمار عدوانيا ومن خلال العنف ، تورط في اتصال جنسي ضد إرادة الضحية.

وعادت السيدة بعدها بيومين إلى البرازيل، بدون أن تخبر الشرطة الفرنسية بهذه الواقعة، لأنها كنت مهتزة عاطفيا وخائفة من تسجيل الحقائق في بلد آخر".

وفي بيان صدر بعدما أصبحت الاتهامات علنية ذكرت إدارة أعمال اللاعب :"نرفض تماما هذه الاتهامات الظالمة، قبل كل شيء، فضح الصحافة لهذا الأمر سلبي للغاية".

وقال والد اللاعب لقناة "باند تي في" البرازيلية أمس السبت :" من الواضح أنه فخ. إذا لم يتم التوضيح للرأي العام، وإذا لم نتمكن من إظهار الحقيقة سريعا، فإن الأزمة ستتفاقم. حتى إذا اضطررنا لإظهار محادثات نيمار مع هذه الفتاة عبر تطبيق (واتسآب)".

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