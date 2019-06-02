فضيحة اغتصاب تلاحق نيمار في باريس

كشف موقع "أوول" السبت أن نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم وفريق باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار متهم باغتصاب سيدة تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو لأحداث قد تكون وقعت في باريس، وهو ما نفاه والد اللاعب.

ونشرت مواقع برازيلية عدة النص الكامل لشكوى تقدمت بها سيدة لم يكشف اسمها وتتهم فيها النجم البرازيلي بأنه "عدواني" وأنه "لجأ الى العنف من أجل إقامة علاقة حميمية مع الضحية دون موافقتها".

وطلبت وكالة فرانس برس الحصول على نص الشكوى، لكن جواب سكريتاريا الأمن اقتصر على أنه بالفعل هناك دعوى رفعت، لكن مضمونها "مغطى بسرية التحقيق".

وحسب موقع "أوول"، أقامت الضحية ثلاثة أيام في باريس من 15 الى 17 مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها الى البرازيل، لأنها شعرت بأنها "جرحت في عواطفها".

وقد يكون الاتصال مع نيمار تم عبر موقع التواصل إنستاغرام، وتم دفع بطاقة الطائرة وتكاليف الفندق من قبل مساعد للنجم البرازيلي.

وقدمت الشكوى التي أوردها موقع "أوول" وصفا لما جرى، وجاء فيها "في المساء، وصل (نيمار) الى الفندق وهو يبدو في حالة سكر. ثم بدأ الإثنان النقاش".

وتابع نص الشكوى "اعتبارا من هذه اللحظة، أصبح (نيمار) عدائيا ولجأ الى العنف".

ونفى والد نيمار الذي يشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة نجله، هذا الاتهام في حديث لشبكة "بانديرانتس" البرازيلية.

وقال الأب "هذا ليس صحيحا. لم يرتكب أي جناية. في الحقيقة هو ضحية ابتزاز"، مشيرا الى أن الابن "احتفظ بجميع الرسائل المتبادلة" مع الشاكية وأنه "سيكشف الحقيقة (...) من أجل إثبات أنه فخ له".

وأضاف "نملك جميع الأدلة، وقد زودنا محاميينا بها".

وعاد نيمار الى البرازيل في 25 مايو من أجل بدء الاستعداد لكوبا أمريكا في مركز تدريب المنتخب في تيريسوبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو.

وتستضيف البرازيل بطولة أمريكا الجنوبية من 14 يونيو الى 7 يوليو بمشاركة منتخبات القارة العشرة إضافة الى اليابان.