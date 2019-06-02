ساري يتوصل لاتفاق لتدريب يوفنتوس

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت تقارير صحافية أمس أن ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق يقضي بتوليه منصب المدير الفني لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي. ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس» فإن ساري أبلغ إدارة تشيلسي برغبته في فسخ العقد من أجل الانتقال لتدريب يوفنتوس. وتوج ساري مع تشيلسي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال. لكن ساري يبدو أنه يفضل العودة للدوري الإيطالي خاصة عبر بوابة يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية حيث لا يشعر بالراحة في تشيلسي.