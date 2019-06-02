وفاة رييس لاعب أرسنال وإشبيلية السابق في حادث سير

المصدر: مدريد - وكالات

قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس إن لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس توفي عن 35 عاماً في حادث سير. وقال إشبيلية في بيان: «لا يمكن أن نعلن نبأً أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير».

وكان آخر نادٍ لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ولعب أيضاً لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.

وخاض رييس مباراته الاحترافية الأولى مع أشبيلية وعمره 16 عاماً، وانتقل لأرسنال في يناير 2004 ، وكان ضمن التشكيلة التي فازت بالدوري الإنجليزي من دون هزيمة.

وانضم لريال مدريد على سبيل الإعارة في موسم 2006-2007، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني وانتقل لاحقاً إلى جاره أتليتيكو قبل العودة لنادي طفولته أشبيلية في 2012 ليحرز معه ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي بين 2014 و2016.