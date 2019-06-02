رونالدو: موهبة ميسي لن تتكرر قريباً

المصدر: مدريد - وكالات

صرح البرازيلي رونالدو، النجم السابق لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ظاهرة لن تتكرر لعقود، ويحب مشاهدة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية، عن «الظاهرة» رونالدو، قوله: «ميسي بالطبع هو رقم واحد في العالم، سننتظر 20 أو 30 سنة لرؤية لاعب بموهبته. أحب أيضا مشاهدة محمد صلاح، وإيدين هازارد، ونيمار، إضافة إلى كيليان مبابي».

وأضاف: «أما عن وجه التشابه بيني وبين مبابي. فيقولون مثل ذلك عن الكثير من اللاعبين الذين يشبهونني، هم يتميزون بالسرعة، ويمتلكون مهارات رائعة، ويجيدون التحكم بالكرة والتسديد بكلتا القدمين. لكنني لا أحب المقارنة بين اللاعبين من أجيال مختلفة». وتجاهل الظاهرة البرازيلية في حديثه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

ودافع الظاهرة ، خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان العديد من الأندية مثل: كروزيرو، أيندهوفن الهولندي، برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، ميلان، وكورنثيانز، وشارك مع المنتخب البرازيلي في 98 مباراة، أحرز خلالها 62 هدفاً، وتوج معه بطلاً للعالم مرتين.