فيدرر.. إنجاز تاريخي في رولان غاروس

المصدر: باريس - وكالات

فاز السويسري روجر فيدرر على النرويجي كاسبر رود أول من أمس ليصبح أكبر لاعب سناً يبلغ الدور الرابع في فرنسا المفتوحة للتنس منذ 1972. ولم يرفق فيدرر (37 عاماً) الذي كان يخوض مباراته 400 في البطولات الأربع الكبرى بمنافسه النرويجي البالغ من العمر 20 عاماً.

وقال فيدرر عقب المباراة «أعجبتني الطريقة التي تعافى بها بعد أول تسعة أشواط. المجموعة الثالثة كانت متقاربة ولاحت للمنافس العديد من الفرص في بدايتها لكن من الجيد أنه توقف عند تلك النقطة». وتابع «قدم مباراة عظيمة فهو لاعب هادئ جداً يعكس طبيعة اللاعبين القادمين من النرويج».