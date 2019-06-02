الأهلي المصري يشكل لجنة للتخطيط

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والمفوض من مجلسه بإدارة شؤون كرة القدم، تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع الكرة في النادي، برئاسة الخبير الكروي طه إسماعيل، وعضوية اثنين من نجوم الأهلي السابقين وهما: زكريا ناصف وخالد بيبو، وجاء اختيار أعضاء اللجنة على أساس الخبرات الفنية والإدارية، بما يمثل الأجيال المختلفة، ممن ساهموا في تحقيق إنجازات للنادي. ويتمثل دور اللجنة في التخطيط، لتطوير والنهوض بقطاع كرة القدم، بما يحقق الاحترافية الكاملة في القطاع، ما يساهم في حصد البطولات، ومن ثم إسعاد جماهير النادي.

وتبدأ اللجنة عملها، بدراسة ملف اللاعبين المعارين، وبحث موقفهم وعودة اللاعبين الذين يمثلون إضافة حقيقية .