تغريم كليبيرز لإشادة مدربه بلاعب فريق منافس

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين،أول من أمس فرض غرامة مالية بحق نادي لوس أنجليس كليبيرز، على خلفية إشادة مدربه دوك ريفرز بنجم تورونتو رابتورز، كواهي لينارد، الذي تشير تقارير إلى اهتمام الفريق بالتعاقد معه.

وأشارت الرابطة في بيان إلى أن «كليبيرز فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار لمخالفته قواعد التواصل مع اللاعبين»، موضحة أن هذه العقوبة «تأتي في أعقاب تصريحات أدلى بها (مدرب كليبيرز) دوك ريفرز بشأن لاعب تورونتو رابتورز كواهي لينارد». وقارن ريفرز بين لينارد والنجم الأسطوري لكرة السلة مايكل جوردان الذي توج مع شيكاغو بولز بلقب الدوري 6 مرات في التسعينات من القرن الماضي.