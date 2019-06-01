أغويرو يدافع عن ولاء ميسي للتانغو

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

شدد المهاجم سيرجيو أغويرو على دافع وحب زميله القائد ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم «التانغو»، وأكد أن بلاده «ستحاول عدم الحلول وصيفة»، بعد خسارتها مرتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل.

وتحدث أغويرو عن أفضل هداف أوروبي للموسم المنصرم «نعلم جميعا رغبة ليو عندما ينضم إلى المنتخب. السعادة التي يجلبها أمر أساسي بالنسبة إلينا، لأننا نعرف جيدا إلى أي درجة يحب المنتخب. وأعتقد أنه على الناس إدراك ذلك». وأحرز ميسي كل الألقاب الكبرى مع فريقه برشلونة ، لكن الكثير من الأرجنتينيين يلومونه لعدم تحقيق الإنجاز عينه مع منتخب بلاده.

وخسر ميسي ، أربع مباريات نهائية مع «ألبي سيليستي»: ثلاث في كوبا أمريكا، بينها آخر نسختين ضد تشيلي في 2015 و2016، وواحدة في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا، علما بأنه توج بذهبية أولمبياد 2008 وكأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.