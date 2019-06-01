رئيس الاتحاد السوداني يؤكّد محاسبة بكري المدينة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رداً على ما رشح من أخبار بتعطيل المحاسبة بسوء السلوك في إشارة للاعب المريخ بكري المدينة والأحداث التي صاحبت المريخ وهلال الأبيض وما ترتب عليها من قرارات متوقعة من لجنة الانضباط بعد قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم تعديل لائحة الدوري ، أكد كمال شداد رئيس مجلس الاتحاد أن اعتماد تعديلات لائحة الدوري الممتاز لسنة 2018- 2019، لا يعني إلغاء المحاسبة أو المساءلة في سوء السلوك الذي بدر بتلك المباريات، ولا أي أحكام صادرة من لجنة الانضباط في هذا الصدد، ويشمل ذلك سريان البطاقات الملونة وكل ما ترتب على المباريات عدا النتائج.