خيبة الأمل.. متلازمة آرسنال القارية

المصدر: لندن - د ب أ

في النهاية، كان فريق آرسنال القديم غير جاهز للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، ففي الوقت الذي كان يحتاج فيه للفوز من أجل المشاركة في أكبر بطولة للأندية على مستوى أوروبا، تعرض لهزيمة قاسية أمام مواطنه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في نهائي الدوري الأوروبي. وقال يوناي إيمري مدرب آرسنال «تشيلسي استحق الفوز، لقد ذهبنا إلى منطقة جزاء الخصم بفرص جيدة للتسجيل، ولكن الهدف الأول لتشيلسي غيّر المباراة». وتراجع آرسنال في «البريميرليغ» للمركز الخامس.

وبالتالي، كان الأمل الوحيد في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، يكمن في ضرورة الفوز بلقب الدوري الأوروبي. ولكن هذا الحلم أيضاً انتهى على يد تشيلسي، لتبقى علامات الاستفهام قائمة، خاصة في ما يتعلق بشخصية الفريق والروح والطموح.

وقال إيمري «نشعر بخيبة أمل حقيقية، لكن بشكل عام، قطعنا خطوة جديدة في تطوير الفريق وقدراته التنافسية».

وسيكون هناك الكثير من الأسئلة التي ينبغي على آرسنال الإجابة عنها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. لقد بدأ عدد من اللاعبين بالفعل في الرحيل عن الفريق، في مقدمهم ارون رامسي المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، بجانب اعتزال الحارس التشيكي بيتر تشيك، وتأكد رحيل المهاجم داني ويلبيك، المصاب أغلب الأوقات.