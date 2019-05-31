سيمينيا تستأنف حكم «كاس»

المصدر: باريس - أ ف ب

قدمت العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، أول من أمس، أمام القضاء السويسري، استئنافاً لحكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الرافض للقضية التي رفعتها البطلة الأولمبية في سباق 800 م، ضد القواعد الجديدة المثيرة للجدل للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكتبت سيمينيا في الاستئناف الذي قدمته للمحكمة الفدرالية العليا في سويسرا «أنا سيدة ورياضية من الطراز العالمي. لن ينشطني الاتحاد الدولي، ولن يمنعني من أن أكون كما أنا».

وتأتي خطوة سيمينيا قبل 24 ساعة من لقاء ستوكهولم، المرحلة الثالثة من الدوري الماسي، الأول منذ دخول قرارات الاتحاد الدولي حيز التطبيق.

وأبدت «مخاوف جدية من التطبيق المستقبلي» للقواعد.