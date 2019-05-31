المريخ السوداني يتسلم 200 ألف دولار من الاتحاد العربي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

سلم الاتحاد العربي لكرة القدم نادي المريخ السوداني حافز المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال والبالغ أكثر من 200 ألف دولار.

وتم تفويض مساعد رئيس المريخ علي أسد لاستلام المبلغ وإيداعه في أحد الحسابات بالخارج على أن يتم استلامه بالسودان.وكان نادي المريخ قد تسلّم سابقًا، مبلغ 100 ألف دولار خصمًا من الحافز الكلي والبالغ500 ألف دولار نظير تأهله إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، فيما نال الاتحاد السوداني لكرة القدم 50ألف دولار وفق اللوائح، كما تم خصم الغرامات.ويواجه المريخ عدداً من الالتزامات في المرحلة المقبلة تجاه الجهاز الفني واللاعبين ينتظر أن يفي بها من حافز المشاركة العربية.

كشفت أخبار نشرت أمس عن اتجاه داخل اتحاد كرة القدم السوداني لرفع عدد أندية الممتاز إلى «17» ناديًا في الموسم المقبل. ووجد المقترح موافقة من رئيس الاتحاد، والذي طالبت به أندية الممتاز والقاضي بهبوط فريقٍ واحد وصعود فريقين حتى يصبح عدد الأندية 17 ناديًا.