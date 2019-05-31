أوساكا تعاني في رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

واصلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى، معاناتها في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت الدور الثالث بفوزها الصعب على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 4-6 و7-5 و6-1 الخميس في الدور الثاني.

ومرة أخرى، احتاجت أوساكا (21 عاماً)، إلى قلب خسارتها المجموعة الأولى إلى فوز بثلاث مجموعات، بعدما اضطرت لذلك في الدور الأول أمام السلوفاكية آنا-كارولينا شمييدلوفا، عندما خسرت المجموعة الأولى، قبل أن تكسب الثانية والثالثة 7-6 (7-4) و6-1 على التوالي.

وقالت أوساكا «كنت محظوظة لأنني لعبت معها مرتين سابقاً»، مضيفة «لقد عانيت للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، وبالتالي، أنا سعيدة بالفوز».