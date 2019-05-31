اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنفي منع الحقوق الإعلامية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

نفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ما تردد عن قيام أحد مسؤولي اللجنة، بمنع إحدى وسائل الإعلام من التصوير في أحد ملاعب البطولة، هو أمر مختلق جملة وتفصيلاً، وذلك في بيان أصدرته اللجنة، لتوضح فيه تفاصيل ما حدث في ملعب الدفاع الجوي، رداً على بيان قناة «تايم سبورت»، المعنية ببث مباريات البطولة الأفريقية على الترددات الأرضية، وقالت فيه، إنه تم منع موظفيها من تصوير الاستاد.

وشددت اللجنة في بيانها، على احترام الاتفاقيات، التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة، ولم يحدث أن كان هناك طاقم عمل تم منعه، بل كان هناك فرد واحد بدون أن يكون معه كاميرا، وتصادف وجود أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والمنسق العام بين اللجنة و(كاف)، دون أن يتعرض لأحد بأي أسلوب أو طريقة.