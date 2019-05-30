طيران الإمارات تجدد شراكتها مع «كولينوود» الأسترالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على ارتباطها مع نادي كولينوود لكرة القدم الأسترالية، وأعلنت في هذه المناسبة عن تجديد شراكتها طويلة الأجل مع هذا النادي الأسترالي العريق. وقد لعبت هذه الشراكة، التي تعود إلى عام 1999، دوراً محورياً في دعم أشهر وأقوى ناد في دوري الكرة الأسترالي.

وأرجع باري براون، نائب رئيس طيران الإمارات في أستراليا، طول مدة الرعاية إلى الثقافة الأسترالية الشغوفة بالرياضة وبقيم النادي وطموحاته، وقد تجلى ذلك في التزام طيران الإمارات بالسوق الأسترالية طوال العقدين الماضيين. وقال: «نحن فخورون بتجديد شراكتنا مع نادي كولينوود لكرة القدم بعد 20 عاماً كشريك رئيسي، ما يجعلها واحدة من أطول رعاياتنا الرياضية على مستوى العالم».

من جانبه، أعرب رئيس نادي كولينوود لكرة القدم إيدي ماغوير عن امتنانه للدعم الذي قدمته طيران الإمارات للنادي منذ أن أصبحت الراعي الرئيس له منذ 20 عاماً.