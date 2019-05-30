إيقاف فهد المولد عاماً بسبب المنشطات

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد عن المشاركات الداخلية والخارجية لمدة عام اعتبارا من من مايو الحالي، لمخالفته قواعد المنشطات.

ونشرت اللجنة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» بيانا أكدت من خلاله أن المادة المحظورة التي تم اكتشافها في عينة اللاعب هي الأمفيتامين.

وتابع البيان «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وأصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرار إيقاف المولد لمدة عام، مع أحقيته في العودة للتدريب في آخر شهرين من الإيقاف».