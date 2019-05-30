ووريرز يسعى لترسيخ إرثه أمام رابتورز

المصدر: تورونتو - أ ف ب

في حين سيحاول غولدن ستايت ووريرز ترسيخ إرثه، كأفضل فريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال نصف القرن الأخير، فإن تورنتو رابتورز صنع التاريخ لنفسه، بمجرد وصوله إلى الدور النهائي، الذي تنطلق مبارياته اليوم من ملعبه.

لم يسبق لتورونتو أن بلغ النهائي، حاله كحال الفريق الكندي الآخر، فانكوفر غريزليز، الذي لعب في الدوري بين 1995 و2001، قبل أن ينتقل الفريق إلى ممفيس.

وسيحاول نجم ووريرز، ستيفن كوري، قيادة الفريق الذي يعاني من الإصابات، إلى إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً، في إنجاز لم يتحقق منذ 2002، على يد الجار لوس آنجلس ليكرز، والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة.