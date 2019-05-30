إصابة في ركبة نيمار قبل كوبا أمريكا

المصدر: تيريسوبوليس - أ ف ب

غادر النجم البرازيلي نيمار تمرين منتخب بلاده أول من أمس بسبب ألم في الركبة اليسرى، قبل أن يستبعد لاحقا فرضية تعرضه لـ«أي إصابة خطيرة»، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأمسك لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بركبته اليسرى بعدما شعر بألم بعد تسديد الكرة خلال الفترة الثالثة التدريبية منذ التحاقه بالمنتخب. وحاول أغلى لاعب كرة قدم في العالم معاودة التمارين، ولكنه شعر بألم جديد، قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج وبرفقة طبيب المنتخب. وأكد الاتحاد البرازيلي أن «نيمار بدأ العلاج وسيكون تحت المراقبة».