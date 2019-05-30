النمسا تودّع أسطورة الفورمولا لاودا

المصدر: فيينا- أ ف ب

احتشد الآلاف أمس، داخل وفي محيط كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا لوداع أسطورة الرياضة في البلاد وسباقات الفورمولا واحد نيكي لاودا، في جنازة مهيبة لبطل العالم السابق ثلاث مرات، الذي طبعت مسيرته النجاة من حادث مروع في السبعينيات.

ورحل لاودا مطلع الأسبوع الماضي عن 70 عاماً، بعد مسيرة أصبح خلالها أحد أبرز أسماء تاريخ الرياضة، وبقي حاضراً بقبعته الحمراء الشهيرة على هامش السباقات ورئيساً غير تنفيذي لفريق مرسيدس، الذي يتوقع أن يحضر سائقه البريطاني بطل العالم لويس هاميلتون المراسم.

ووضعت زوجة لاودا برفقة اثنين من أبنائه خوذته على نعشه، التي تخفي آثار يحملها من الحادث الذي تعرض له عام 1976.