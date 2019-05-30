غاسبيريني باقٍ مع أتالانتا في الأبطال

المصدر: ميلانو - أ ف ب

أشارت تقارير صحافية أمس إلى أن مدرب أتالانتا، ثالث الدوري الإيطالي، جان بيار غاسبيريني رفض عرضاً لتدريب روما مفضلاً البقاء مع فريقه لقيادته الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي نجح في التأهل إليها للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أتالانتا مفاجأة الموسم، وتوج جهوده بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الذي بدأ قبل 111 عاماً.

وأشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت» إلى أن غاسبيريني، وافق على توقيع عقد جديد مقابل 2.2 مليون يورو (2.4 مليون دولار) سنوياً حتى 2022.

وتم تداول اسم غاسبيريني، كبديل محتمل للمدرب المؤقت لروما كلاوديو رانييري.