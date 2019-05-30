تعثر انتقال سانيه إلى بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ ف ب

أقر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني لوروا سانيه.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاما في الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري، وكان هونيس أكد الأسبوع الماضي أن فريقه مهتم بالتعاقد مع سانيه، ولكنه عاد وصرح أمس أن صفقة اللاعب قد تكون باهظة الثمن، قائلاً: «ليس لديّ أي أرقام دقيقة (عن ثمن اللاعب)، ولكن أعتقد أنها (الصفقة) ستكون صعبة جداً من الناحية المالية».