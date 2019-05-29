طيران الإمارات تجدد شراكتها مع "كولينوود" لكرة القدم الأسترالية

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على ارتباطها مع نادي كولينوود لكرة القدم الأسترالية، وأعلنت في هذه المناسبة عن تجديد شراكتها طويلة الأجل مع هذا النادي الأسترالي العريق. وقد لعبت هذه الشراكة، التي تعود إلى عام 1999، دوراً محورياً في دعم أشهر وأقوى ناد في دوري الكرة الأسترالي.

وأرجع باري براون، نائب رئيس طيران الإمارات في أستراليا، طول مدة الرعاية إلى الثقافة الأسترالية الشغوفة بالرياضة وبقيم النادي وطموحاته، وقد تجلى ذلك في التزام طيران الإمارات بالسوق الأسترالية طوال العقدين الماضيين. وقال: "نحن فخورون بتجديد شراكتنا مع نادي كولينوود لكرة القدم بعد 20 عاماً كشريك رئيسي، ما يجعلها واحدة من أطول رعاياتنا الرياضية على مستوى العالم. إنها شراكة حقيقية بكل معنى الكلمة، إذ وفّرت فرصاً للتواصل بين المسافرين وناد أسترالي عريق".

وأضاف براون قائلاً: "الرياضة رابط قوي بين الناس، يجمعهم في لحظات النجاح والانتصار. ويتمتع نادي كولينوود لكرة القدم بالشغف والتفاني، ما يماثل التزام طيران الإمارات بعملائها من خلال الخدمة المتميزة والتجربة ذات المستوى العالمي".

من جانبه، أعرب رئيس نادي كولينوود لكرة القدم إيدي ماغوير عن امتنانه للدعم الذي قدمته طيران الإمارات للنادي منذ أن أصبحت الراعي الرئيس له منذ 20 عاماً. وقال: "تعد الشراكة بين طيران الإمارات وكولينوود واحدة من أهم الرعايات وأطولها ديمومةً في الرياضة الأسترالية. نحن نؤمن أن من واجبنا تقديم يد العون للمحتاجين، لذا فاننا لن ننسى أبداً الدور الذي لعبه أصدقاؤنا في طيران الإمارات في مساعدة نادي كولينوود على العودة إلى الأضواء قبل عقدين من الزمن. وقد واصل كلانا النمو والازدهار جنباً، وأصبحنا نجسد معاً روح التميز والابتكار والطموح بمنتهى العناية والمهنية".

ويزيّن شعار طيران الإمارات قمصان فريق نادي كولينوود لكرة القدم الأسترالية خلال المباريات منذ أكثر من 20 عاماً. وقد استثمرت طيران الإمارات أكثر من 100 مليون دولار أميركي في السوق الأسترالية من خلال رعايتها مبادرات مجتمعية ومناسبات وأحداثاً فنية ورياضية، بما في ذلك رعاية الأوركسترا السيمفونية في كل من سيدني وملبورن.

وتشمل رعايات طيران الإمارات العالمية نادي أرسنال لكرة القدم والفورمولا ون وسباق كأس دبي العالمي.