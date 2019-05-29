كين يؤكد جاهزيته لنهائي الأبطال

المصدر: لندن - وكالات

أكد هاري كين هداف توتنهام الإنجليزي أمس أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة. وقال كين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي في 9 أبريل الماضي «بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن».

وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي «يتعين عليّ الآن العمل لاستعادة قمة مستواي»، مضيفاً «وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما إذا كنت جاهزاً للذهاب (إلى مدريد) من عدمه».

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أبدى تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كين لخوض نهائي دوري الأبطال. وقال بوكيتينو «بدأ هاري كين الأسبوع الماضي، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له»، مضيفاً «سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته».