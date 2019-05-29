البرازيل تسحب شارة القيادة من نيمار

المصدر: عواصم - وكالات

دفع النجم نيمار ثمن عدم انضباطه وخسر شارة قيادة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في بلاده، وسيحل بدلاً منه الظهير داني ألفيش بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي للعبة أول من أمس.

وأشار الاتحاد في بيان له «أبلغ نيمار بالقرار عبر (المدرب) تيتي، كما تم اختيار داني ألفيش لقيادة المنتخب». وكان نيمار، تعرض لعقوبة الإيقاف لثلاث مباريات مع فريقه باريس سان جيرمان على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه مطلع الشهر الجاري.

واعتبر المدرب تيتي أن نيمار ارتكب خطأ لاشتباكه مع مشجع رين «لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أتحدث إليه وجهاً لوجه» في هذا الخصوص.

وفي مونديال روسيا الصيف الماضي الذي حمل بعده شارة القائد، تعرض نيمار لانتقادات لاذعة بسبب «تمثيلياته» على أرض الملعب، حيث بلغت البرازيل ربع النهائي وودعت أمام بلجيكا.