رونالدو يشارك أساطير الكرة الإيطالية في مباراة خيرية

المصدر: روما - وكالات

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس رفقة «أساطير» الكرة الإيطالية للمشاركة بإحدى المباريات الخيرية على ملعب يوفنتوس «أليانز ستاديوم» أول من أمس ويعود ريع المباراة من التبرعات لصالح مرضى القلب ودعم الأبحاث لعلاج مرض السرطان، وشارك فيها إلى جانب رونالدو نجوم من عالم المستديرة أبرزهم بلاتيني وبيرلو و توتي والحارس المخضرم وبوفون وكيلليني.

واستعرض النجم البرتغالي مهاراته الكروية بتنفيذ مقصيته المثيرة وركل الكرة في الهواء من كرة أرسلها له بيرلو على مرمى بوفون، والتي باتت أشهر حيله الكروية، وأثارت صيحات التشجيع والتصفيق الحار من المدرجات.