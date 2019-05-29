«طيران الإمارات» تنقل النهائيات الأوروبية على رحلات المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنقل طيران الإمارات في بث حي عبر قناة سبورت 24 على طائراتها مباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم ومباراة نهائي الأبطال التي تقام في 1 يونيو. وحرصت الناقلة على توفير هذه الخدمة على رحلاتها الـ23 من وإلى المملكة المتحدة التي يصادف توقيتها إقامة المباراتين، بما فيها الرحلات من وإلى لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستد ومانشستر ونيوكاسل وبرمنغهام.

وتتوفر خدمة البث التلفزيوني الحي الآن على 175 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يشاهد المباراتين النهائيتين 70 ألف مسافر على رحلات الناقلة، ما يجعل من طائراتها «استاداً طائراً» يوازي استيعابه الاستاد الأولمبي في باكو، حيث ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا واستاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث ستقام مباراة نهائي دوري الأبطال.

وسوف يتابع ركاب الدرجة السياحية المباريات على شاشات قياس 13.3 بوصة، تعد الأكبر في الأجواء لهذه الدرجة. وسوف تعرض طيران الإمارات المباراتين أيضاً على شاشة الصالون الجوي قياس 55 بوصة على عدد من طائرات A380 .