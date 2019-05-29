الاتحاد التونسي يقترح مراجعة توقيت مباريات «الكان»

المصدر: تونس - صالح قادري

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي بمقترح يقضي بإعادة النظر في توقيت مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا «الكان» التي ستحتضنها مصر انطلاقاً من 21 يونيو المقبل وذلك لانعكاساتها السلبية على أداء وصحة اللاعبين .

مشدداً أن مضاعفات صحية خطيرة تنتج حتماً عن تنظيم مباريات في توقيت تفوق خلاله الحرارة 40 درجة وأكد الاتحاد التونسي أن رئيس الاتحاد الأفريقي قد أخذ بعين الاعتبار المقترح التونسي في انتظار قرار اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى تعاقد النجم الساحلي مع المهاجم العاجي سليماني كوليبالي البالغ من العمر 24 مدة أربعة مواسم.

ورغم أنه انتقال إلى النجم الساحلي في انتقال حر فإن كوليبالي مطالب بدفع مبلغ قدره مليون و450 ألف دولار إلى الأهلي المصري بعد هربه من إكمال عقده مع الفريق عام 2017.