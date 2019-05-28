أمر قضائي يؤكد رئاسة الكاردينال للهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أيدت المحكمة السودانية العليا صحة إجراءات ترشح أشرف سيد أحمد الكاردينال لرئاسة نادي الهلال، وهو المنصب الذي يشغله حالياً.

وفي الحيثيات، فقد ألغت المحكمة السودانية العليا - دائرة المراجعة قرار محكمة الطعون الإدارية، القاضي بإلغاء قرار المفوضية المؤيد من لجنة الاستئنافات، ببطلان ترشيح الكاردينال لرئاسة الهلال لعدم الخبرة، وأمرت بشطب الطعن، وتأييد القرار الصادر من مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، باعتماد ترشح الكاردينال.

في الأثناء، نفى الطريفي الصديق رئيس القطاع الرياضي بالهلال، مغادرة الحارس الأوغندي جمال سالم، وفقاً ما تردد مؤخراً، مبيناً أن هناك خطاب استدعاء للاعب من المنتخب الأوغندي، مبيناً أن اللاعب سيواصل تدريباته مع الهلال بصورة طبيعية.