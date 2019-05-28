الزمالك.. العين على السوبر بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يطمح فريق نادي الزمالك المصري، إلى التتويج ببطولة أفريقية جديدة، عندما يخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، كونه بطلاً لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر الزمالك ما ستسفر عنه نتيجة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد القادم، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، لتحديد الطرف الثاني في مباراة السوبر، التي ستقام أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس المقبل.

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي، بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح، وعاد اللقب إلى جدران النادي المصري، بعد غياب دام 15 عاماً، كما عاد اللقب إلى الفرق المصرية، بعد غياب 5 أعوام، منذ أن فاز الأهلي بلقب عام 2014، ويرغب الزمالك في إضافة لقب كأس السوبر الأفريقي المرة الرابعة، بعد ن فاز به ثلاث مرات سابقة.

وكان الأسلوب التحفيزي، للمدرب السويسري كريستيان غروس، عاملاً أساسياً في الفوز بلقب الكونفدرالية، وتعمد مدرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان، تذكير اللاعبين بوعد قديم قطعوه على أنفسهم بالفوز باللقب القاري، وقام غروس داخل غرفة خلع الملابس، بتعليق لوحة كبيرة، عليها صورة كأس الكونفدرالية وموقعة من جانب اللاعبين، ليذكرهم بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم.

وينتظر الزمالك انتعاش خزانته بسبب تحقق اللقب، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قد رفع الجوائز المالية لكل البطولات التي ينظمها الاتحاد بداية من كأس الأمم الأفريقية 2017، وطبقاً لذلك سيحصل الزمالك على مليون و250 ألف دولار، بعدما كانت قيمة الجائزة المادية 660 ألف دولار، على أن يحصل فريق نهضة بركان على 650 ألف دولار.

وأكدت تصريحات أدلى بها رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اقتراب رحيل السويسري كريستيان غروس، عن تدريب الفريق، وقال رئيس الزمالك، عقب تتويج فريقه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية إن مشوار غروس انتهى.

وكشف أنه تعمد التواجد في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، وتحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة بأنفسهم وطالبهم بعدم التركيز مع المدير الفني، ويسعى إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، لتهدئة الأجواء بين رئيس النادي والمدير الفني، في ظل الرغبة في حصد لقب الدوري.

ولا سيما أن ضيق الوقت لا يسمح بالتعاقد مع مدرب جديد، لكن في حال إصرار رئيس الزمالك على رحيل غروس، هناك قائمة تضم عدداً من المدربين المحليين، لتولي المهمة بصورة مؤقتة ومنهم، خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح.