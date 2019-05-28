رالي خيري بدعم «الإمارات للشحن الجوي» و«مجموعة قرقاش»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعمل الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات بالمشاركة للسنة الثانية على التوالي مع «قرقاش»، إحدى أكبر شركات توزيع السيارات الفارهة في دولة الإمارات لنقل سيارات للمشاركة في «رالي غامبول 3000»، وهو حدث سنوي لجمع الأموال وتوظيفها في الأعمال الخيرية.

ووقع اتفاقية الشراكة نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي وشهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «قرقاش».

وسوف تنقل الإمارات للشحن الجوي أربع سيارات مرسيدس بنز AMG GT63 (أربعة أبواب) على متن إحدى طائراتها البوينغ 777 من مطار آل مكتوم الدولي في دبي للمشاركة في رالي غامبول. وتتمتع هذه الطائرة بالقدرة على نقل 100 طن من الشحنات، كما يمكنها استيعاب الشحنات ذات الحجم الكبير بفضل أبوابها الرئيسة العريضة.

وقال نبيل سلطان: «نتعاون مع «قرقاش» للعام الثاني على نقل سيارات للمشاركة في رالي غامبول 3000. وأثمر تعاوننا العام الماضي نتائج مبهرة».