جماهير روما تذرف الدموع في وداع «الأمير الصغير»

المصدر: روما - وكالات

ذرفت جماهير نادي روما الدموع أول من أمس، وهي تودع القائد الأسطوري للفريق دانييلي دي روسي الملقب بـ«الأمير الصغير»، في حفل استثنائي خلال المباراة الأخيرة ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي والتي جمعت روما وبارما.

وباشرت جماهير روما برد ثنائها للنجم على ما قدمه من خدمات جليلة لفريق العاصمة، حينما ألهبت مدرجات ملعب «الأوليمبيكو» بتيفو وداعي خاص للقائد قبل انطلاق المباراة وتحديدا حين بدأ دي روسي آخر عملية إحمائية له مع الفريق.

ورفعت جماهير روما ألوان الفريق وهتفت مطولاً لدي روسي الذي لعب مع الفريق 616 مباراة منذ عام 2001 سجل خلالها 63 هدفاً وصنع 54 وفاز بكأس إيطاليا مرتين 2007 و2008 وكأس السوبر عام 2007. ورفضت إدارة روما تجديد عقد دي روسي صاحب الـ35 عاماً ليبحث عن تحد جديد .