رئيس بايرن ميونيخ ينصح بواتنغ بالرحيل عن النادي

المصدر: برلين - وكالات

يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ في طريقه إلى ترك فريقه، بعدما نصحه رئيس النادي البافاري أولي هونيس بالبحث عن نادٍ جديد. وفقد بواتنغ (30 عاما) مركزه الأساسي لصالح نيكلاس زوليه في بايرن، كما استبعد عن صفوف المنتخب الألماني إلى جانب زميله في الفريق البافاري ماتس هوملز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.

ولم يشارك بواتنغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3- 0 في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وقال هونيس «أنصحه بأن يترك النادي. أعتقد بأنه في حاجة إلى تحد جديد، يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد».