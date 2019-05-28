3 أندية أوروبية تتنافس على راموس

المصدر: عواصم - وكالات

دخلت أندية يوفنتوس الإيطالي، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، السباق للظفر بخدمات مدافع نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرخيو راموس. وذكرت تقارير إعلامية، أن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع راموس، لتعزيز خط دفاعه.

مشيرة إلى أن هداف «اليوفي»، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة «السيدة العجوز»، بضم الدولي الإسباني، زميله السابق في نادي ريال مدريد. وسيجد يوفنتوس منافسة شرسة للتعاقد مع صاحب الـ 32 عاماً، من قبل ليفربول ومانشستر يونايتد، اللذين يبحثان بدورهما عن تدعيم صفوفهما، بمدافع من قيمة راموس.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن راموس تلقى بالفعل عرضاً مغرياً من فريق صيني.وذكرت عدة تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، أن راموس بدأ التفكير جدياً في الرحيل عن نادي ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.